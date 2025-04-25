鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共61位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.8元上修至9.35元，其中最高估值10.25元，最低估值8.59元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.25(9.61)
|10.96
|14.6
|15.05
|最低值
|8.59(8.07)
|9.48
|9.96
|10.18
|平均值
|9.29(8.79)
|10.14
|11.68
|13.05
|中位數
|9.35(8.8)
|10.13
|11.6
|12.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,999.63億
|4,505.71億
|4,962.11億
|5,403.54億
|最低值
|3,739.71億
|4,063.99億
|4,066.17億
|4,559.82億
|平均值
|3,878.31億
|4,291.37億
|4,725.29億
|5,112.81億
|中位數
|3,879.04億
|4,286.64億
|4,766.07億
|5,159.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.93
|5.61
|4.56
|5.80
|8.04
|營業收入
|1,823.50億
|2,574.88億
|2,808.75億
|3,071.57億
|3,498.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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