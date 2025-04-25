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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為15.95元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.7元，其中最高估值3.55元，最低估值2.26元，預估目標價為15.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.113.272.97
最低值2.26(2.26)2.042.342.97
平均值2.81(2.84)2.612.832.97
中位數2.7(2.82)2.522.822.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值928.81億953.01億1,003.00億900.69億
最低值728.35億744.75億834.11億900.69億
平均值837.42億860.50億906.90億900.69億
中位數840.41億874.20億884.97億900.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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