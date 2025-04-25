鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為15.95元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.7元，其中最高估值3.55元，最低估值2.26元，預估目標價為15.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.11
|3.27
|2.97
|最低值
|2.26(2.26)
|2.04
|2.34
|2.97
|平均值
|2.81(2.84)
|2.61
|2.83
|2.97
|中位數
|2.7(2.82)
|2.52
|2.82
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|928.81億
|953.01億
|1,003.00億
|900.69億
|最低值
|728.35億
|744.75億
|834.11億
|900.69億
|平均值
|837.42億
|860.50億
|906.90億
|900.69億
|中位數
|840.41億
|874.20億
|884.97億
|900.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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