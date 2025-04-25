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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估下修至3.59元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元下修至3.59元，其中最高估值4.5元，最低估值1.9元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.5(4.7)5.46.025.5
最低值1.9(3.25)2.152.865.5
平均值3.65(4.21)3.994.315.5
中位數3.59(4.39)3.944.155.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值98.76億108.40億118.23億123.37億
最低值91.34億88.24億88.22億123.37億
平均值96.23億103.15億108.69億123.37億
中位數96.70億103.83億112.29億123.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.644.772.403.534.21
營業收入45.97億62.85億74.45億80.00億89.69億

詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSKX

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