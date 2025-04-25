鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估下修至3.59元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元下修至3.59元，其中最高估值4.5元，最低估值1.9元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.5(4.7)
|5.4
|6.02
|5.5
|最低值
|1.9(3.25)
|2.15
|2.86
|5.5
|平均值
|3.65(4.21)
|3.99
|4.31
|5.5
|中位數
|3.59(4.39)
|3.94
|4.15
|5.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|98.76億
|108.40億
|118.23億
|123.37億
|最低值
|91.34億
|88.24億
|88.22億
|123.37億
|平均值
|96.23億
|103.15億
|108.69億
|123.37億
|中位數
|96.70億
|103.83億
|112.29億
|123.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.64
|4.77
|2.40
|3.53
|4.21
|營業收入
|45.97億
|62.85億
|74.45億
|80.00億
|89.69億
詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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