鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至6.53元，預估目標價為156.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.67元下修至6.53元，其中最高估值6.95元，最低估值5.79元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.95(6.95)
|7.89
|8.32
|最低值
|5.79(5.79)
|6.17
|7.41
|平均值
|6.47(6.53)
|7.19
|7.87
|中位數
|6.53(6.67)
|7.29
|7.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.86億
|31.54億
|32.72億
|最低值
|29.01億
|30.41億
|32.47億
|平均值
|29.51億
|30.99億
|32.59億
|中位數
|29.58億
|31.06億
|32.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|3.18
|5.71
|5.49
|5.68
|營業收入
|10.54億
|15.97億
|18.10億
|24.62億
|27.34億
詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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