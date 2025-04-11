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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至6.53元，預估目標價為156.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.67元下修至6.53元，其中最高估值6.95元，最低估值5.79元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.95(6.95)7.898.32
最低值5.79(5.79)6.177.41
平均值6.47(6.53)7.197.87
中位數6.53(6.67)7.297.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.86億31.54億32.72億
最低值29.01億30.41億32.47億
平均值29.51億30.99億32.59億
中位數29.58億31.06億32.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.043.185.715.495.68
營業收入10.54億15.97億18.10億24.62億27.34億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHDN

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