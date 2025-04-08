鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.58元，其中最高估值2.3元，最低估值0.84元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|4.75
|5.5
|2.69
|最低值
|0.84(0.84)
|1.08
|1.84
|2.15
|平均值
|1.59(1.66)
|2.74
|3.61
|2.42
|中位數
|1.58(1.61)
|2.55
|3.3
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|294.27億
|320.96億
|337.21億
|333.71億
|最低值
|278.48億
|295.89億
|308.30億
|328.71億
|平均值
|287.23億
|305.81億
|320.12億
|331.21億
|中位數
|286.77億
|306.60億
|317.29億
|331.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|營業收入
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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