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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.58元，其中最高估值2.3元，最低估值0.84元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.3(2.3)4.755.52.69
最低值0.84(0.84)1.081.842.15
平均值1.59(1.66)2.743.612.42
中位數1.58(1.61)2.553.32.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值294.27億320.96億337.21億333.71億
最低值278.48億295.89億308.30億328.71億
平均值287.23億305.81億320.12億331.21億
中位數286.77億306.60億317.29億331.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.441.610.870.760.76
營業收入90.48億157.90億238.14億260.91億274.83億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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