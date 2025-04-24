鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為5.75元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.51元，其中最高估值0.59元，最低估值0.45元，預估目標價為5.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.59(0.61)
|0.77
|0.89
|最低值
|0.45(0.43)
|0.45
|0.54
|平均值
|0.51(0.51)
|0.59
|0.68
|中位數
|0.51(0.51)
|0.57
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.93億
|87.90億
|99.74億
|最低值
|73.45億
|73.17億
|78.15億
|平均值
|75.69億
|80.81億
|87.81億
|中位數
|75.82億
|79.88億
|87.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|營業收入
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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