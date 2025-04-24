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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為5.75元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.51元，其中最高估值0.59元，最低估值0.45元，預估目標價為5.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.59(0.61)0.770.89
最低值0.45(0.43)0.450.54
平均值0.51(0.51)0.590.68
中位數0.51(0.51)0.570.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.93億87.90億99.74億
最低值73.45億73.17億78.15億
平均值75.69億80.81億87.81億
中位數75.82億79.88億87.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.821.190.790.59
營業收入60.05億76.26億93.48億71.39億72.33億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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