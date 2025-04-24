鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調降至560元，幅度約3.78%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)提出目標價估值：中位數由582元下修至560元，調降幅度3.78%。其中最高估值700元，最低估值450元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Lennox International Inc評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀6位。
Lennox International Inc今(24日)收盤價為508.76元。近5日股價下跌3.78%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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