鉅亨速報 - Factset 最新調查：得立達科技TDY-US的目標價調降至561元，幅度約3.03%

綜合評級 - 共有13位分析師給予得立達科技評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。

得立達科技今(24日)收盤價為448.52元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。