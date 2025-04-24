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鉅亨速報 - Factset 最新調查：得立達科技TDY-US的目標價調降至561元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對得立達科技(TDY-US)提出目標價估值：中位數由578.5元下修至561元，調降幅度3.03%。其中最高估值600元，最低估值535元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予得立達科技評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。

得立達科技今(24日)收盤價為448.52元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TDY市場預估目標價

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