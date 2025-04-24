美韓今關鍵對決！韓放話不談防務費分攤 美財長：盟友應加強對「共同防禦」承諾

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-24 09:40

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南韓將在今 (24) 日晚間 9 點與美國舉行「2+2 貿易磋商」，美國財長貝森特在這場備受關注的貿易談判登場前夕呼籲盟友加強對「共同防禦」的承諾，並指出美國提供的安全保障和「開放」市場。

《韓聯社》報導，貝森特在國際金融協會主辦的一場論壇上說：「我認為，全球經濟關係應體現安全夥伴關係，安全夥伴更有可能建立相容的經濟結構，以實現互利貿易，而那就是美國繼續提供安全保障和開放市場，然後我們的盟友必須加大力度，共同承擔防禦責任。」

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貝森特今晚將跟美國貿易代表 Jamieson Greer 跟南韓財長崔相穆和產業通商資源部長安德根就關稅和其他問題進行「2+2」磋商。

貝森特在發表上述言論時強調，歐洲需要在安全方面做出更大貢獻，但他的演講受到南韓和其他盟國的密切關注，因人們一直猜測，除貿易問題外，美國總統川普還將談判包括國防費用分攤問題的「一攬子」協議。

川普將他的談判方式描述為「一站式購物」，這一說法也讓外界認為川普尋求的是一項超越貿易問題的廣泛協議。

在首爾和華盛頓今日貿易談判中，雙方料將討論新的美國關稅，包括對南韓徵收 25% 對等關稅等問題。

安德根在周三 (23 日) 抵達美國後表示，「韓美防衛費分攤額問題不是韓美貿易協商的議題」，並強調南韓的目標是解除美國對韓徵收的對等關稅。

南韓政府組成由 8 個部門參與的協商小組來回應美國提出的廢除非關稅壁壘等多項要求，該小組打算就美方所關注的貿易不平衡、造船合作及能源等領域展開磋商，以此打下兩國今後可持續合作的雙贏磋商基礎。南韓打算透過磋商要求美國排除，或減免基本關稅和對等關稅及各商品的關稅。

安德根表示，在國家利益優先的原則下，將冷靜且慎重地進行磋商。對於遭受損失的汽車產業問題，則將迅速加以解決。他還指出，已做好美國可能提出的防衛費分攤額問題的應對方案。

在韓美「2+2 貿易磋商」之後，安德根也打算跟美國貿易代表 Jamieson Greer 進行單獨協商。