鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為324.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.65元上修至6.9元，其中最高估值7.82元，最低估值6.13元，預估目標價為324.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.82(7.77)
|9.24
|11.13
|13.51
|最低值
|6.13(6.13)
|7.19
|8.64
|11.71
|平均值
|6.9(6.76)
|8.21
|9.78
|12.43
|中位數
|6.9(6.65)
|8.13
|9.64
|12.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|444.41億
|508.66億
|585.58億
|643.98億
|最低值
|392.22億
|437.57億
|494.12億
|594.02億
|平均值
|420.58億
|471.63億
|533.18億
|618.51億
|中位數
|426.19億
|472.51億
|526.03億
|618.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.96
|5.27
|2.05
|5.69
|2.90
|營業收入
|311.65億
|329.09億
|324.45億
|337.38億
|369.68億
詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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