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鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為324.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.65元上修至6.9元，其中最高估值7.82元，最低估值6.13元，預估目標價為324.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.82(7.77)9.2411.1313.51
最低值6.13(6.13)7.198.6411.71
平均值6.9(6.76)8.219.7812.43
中位數6.9(6.65)8.139.6412.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值444.41億508.66億585.58億643.98億
最低值392.22億437.57億494.12億594.02億
平均值420.58億471.63億533.18億618.51億
中位數426.19億472.51億526.03億618.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.965.272.055.692.90
營業收入311.65億329.09億324.45億337.38億369.68億

詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAP

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