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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至430元，預估目標價為7,900.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由490.79元下修至430元，其中最高估值460元，最低估值393.58元，預估目標價為7,900.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值460(516)499.23556
最低值393.58(451.5)403.14556
平均值426.27(485.94)462.12556
中位數430(490.79)475556

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值106.14億103.52億106.92億
最低值94.85億93.84億106.92億
平均值99.04億98.95億106.92億
中位數96.96億99.49億106.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS230.11320.48491.82463.31506.69
營業收入73.67億87.43億103.48億92.99億103.05億

詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVR

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