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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至496.43元，預估目標價為8,900.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由506.22元下修至496.43元，其中最高估值525元，最低估值489.97元，預估目標價為8,900.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值525(531)565608
最低值489.97(489.97)535.68608
平均值503.64(508.2)549.75608
中位數496.43(506.22)548.4608

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值113.00億116.78億120.50億
最低值101.53億107.14億120.50億
平均值106.49億111.04億120.50億
中位數106.35億109.96億120.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS230.11320.48491.82463.31506.69
營業收入73.67億87.43億103.48億92.99億103.05億

詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVR

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