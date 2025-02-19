鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至496.43元，預估目標價為8,900.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由506.22元下修至496.43元，其中最高估值525元，最低估值489.97元，預估目標價為8,900.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|525(531)
|565
|608
|最低值
|489.97(489.97)
|535.68
|608
|平均值
|503.64(508.2)
|549.75
|608
|中位數
|496.43(506.22)
|548.4
|608
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|113.00億
|116.78億
|120.50億
|最低值
|101.53億
|107.14億
|120.50億
|平均值
|106.49億
|111.04億
|120.50億
|中位數
|106.35億
|109.96億
|120.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|230.11
|320.48
|491.82
|463.31
|506.69
|營業收入
|73.67億
|87.43億
|103.48億
|92.99億
|103.05億
詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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