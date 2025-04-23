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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估下修至6.99元，預估目標價為126.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.23元下修至6.99元，其中最高估值10.16元，最低估值4.57元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.16(10.16)12.2613.2213.77
最低值4.57(4.57)5.697.158.86
平均值6.8(6.87)8.259.9110.79
中位數6.99(7.23)8.579.4510.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,721.30億3,849.78億3,814.79億3,533.21億
最低值2,944.15億3,162.64億2,879.62億3,533.21億
平均值3,331.93億3,524.26億3,371.85億3,533.21億
中位數3,285.19億3,549.06億3,458.47億3,533.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.255.3913.268.897.84
營業收入1,781.70億2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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