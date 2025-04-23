鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估下修至6.99元，預估目標價為126.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.23元下修至6.99元，其中最高估值10.16元，最低估值4.57元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.16(10.16)
|12.26
|13.22
|13.77
|最低值
|4.57(4.57)
|5.69
|7.15
|8.86
|平均值
|6.8(6.87)
|8.25
|9.91
|10.79
|中位數
|6.99(7.23)
|8.57
|9.45
|10.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,721.30億
|3,849.78億
|3,814.79億
|3,533.21億
|最低值
|2,944.15億
|3,162.64億
|2,879.62億
|3,533.21億
|平均值
|3,331.93億
|3,524.26億
|3,371.85億
|3,533.21億
|中位數
|3,285.19億
|3,549.06億
|3,458.47億
|3,533.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.25
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|營業收入
|1,781.70億
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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