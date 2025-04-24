數帳搶下公股第一！一銀iLEO開戶破200萬 推2％高利活存優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-24 11:47

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第一銀行 iLEO 數位帳戶自推出以來廣受市場好評，開戶數正式突破 200 萬戶大關，穩居公股銀行之冠。為回饋客戶支持，年底前 iLEO 數位帳戶提供新臺幣 12 萬元以內 2％高利活存優惠，同時每月享有跨行轉帳及提款各 10 次手續費全免，滿足用戶資金管理與日常支付需求。

隨著數位金融快速發展，第一銀行同步強化資安防護，全面升級防詐機制，藉由官網、社群平台、ATM 及各營業據點電子看板輪播防詐影片，並透過 APP 推播與電子郵件不定期提醒用戶注意詐騙風險；另外，建置帳戶異常金流偵測與管控系統，並鼓勵行員主動進行臨櫃關懷提問，提升詐騙辨識與應對力，更自主開發「AI 警示帳戶預警模型」，結合內外部數據與專家經驗，即時偵測異常交易並主動預警，精準掌握可疑交易動向，攔阻可疑金流，進一步提升客戶資產安全。

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為拓展數位金融服務場景並提升客戶黏著度，第一銀行率先導入「銀行即平台（Banking as a Platform, BaaP）」策略，於 iLEO APP 設置「第 e 好生活」專區，整合買房與租屋、旅遊行程購買、綠生活消費、慈善公益捐款等五大生活情境，讓用戶無須切換 APP，即可一站式滿足金融與生活所需，該專區自上線以來已吸引超過 26 萬人次瀏覽，展現極高使用熱度。此外，第一銀行持續推動數位創新，推出「跨行無卡提款 QR Code 服務」，用戶可透過 iLEO APP 預約提款，並於 30 分鐘內至支援 ATM 掃描 QR Code 完成交易，更首創「iPhone 動態島倒數提醒」功能，於提款截止前 5 分鐘即發出提示，提升操作體驗與交易安全性。