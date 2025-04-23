高速L3時代正式啟航！華為智駕ADS 4.0震撼登場 全球首商用 8成車廠搶先站隊

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-23 13:10

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2025 上海國際車展開幕前夕，華為在智慧駕駛與能源科技領域連發重磅方案，引發業界高度關注。華為乾崑智慧汽車解決方案周二 (22 日) 重磅發佈乾崑智駕 ADS 4.0 系統，並宣佈高速 L3 商用解決方案正式落地。

這一里程碑事件吸引了包括賽力斯、北汽新能源、江汽、上汽、奧迪中國等 11 家主機廠負責人現場助陣，標誌著智慧駕駛行業正式邁入 L3 級商用新階段。

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華為智慧汽車解決方案 BU 執行長靳玉志在發表會上宣布，新一代高階智慧輔助駕駛系統 ADS 4 正式面世，首次搭載高精度固態雷射雷達、艙內雷射視覺感測器及分散式毫米波雷達三大創新硬體。

靳玉志指出，乾崑 ADS 4.0 採用全新的 WEWA 架構，實現端到端時延降低 50%、通行效率提升 20%、急剎頻率下降 30%。旗艦版 ADSUltra 率先支援高速 L3 功能，已完成 6 億公里雲端模擬驗證，具備量產能力。該系統通過高精度固態雷射雷達，探測距離 500 公尺、艙內雷射視覺感測器等硬體矩陣，構建 360 度無死角感知體系，為 L3 級有條件自駕提供高安全冗餘。

靳玉志也透露，目前中國城區智駕輔助系統搭載量已達 800 萬輛，今年將突破 400 萬輛，三年內市場規模有望達到 2700 萬輛量級。

至於高速 L3 級自駕解決方案商用，靳玉志直言，從 L2 到 L3 的技術跨越極具挑戰性，故優先攻克高速場景。

目前，華為乾崑已涵蓋逾 80% 中國主機廠，合作車款達 22 個，涵蓋純電、增程、燃油等多種動力形式。此次發佈會上，嵐圖 FREE 作為 ADS 4.0 首搭車型亮相，同步搭載鴻蒙座艙 5.0 系統，東風猛士 M817 則採用華為全棧智慧解決方案，成為智慧越野領域的新標杆。此外，奇瑞智界 R7 等 20 餘款車型將首批適配 ADS 4 系統，問界全系及廣汽傳祺等品牌預定於第三季完成系統升級。

奧迪中國也透露，將與華為合作推出涵蓋新能源與內燃機的多款新車型，進一步拓寬技術落地場景。

數據顯示，華為車 BU 去年研發投入超百億，集結 8 千名工程師，智慧化零件出貨量突破 2300 萬套，累計輔助駕駛里程超 25 億公里。

在具體技術落地層面，華為乾崑 VPD 泊車代駕系統自 1 月起在深圳機場試營運，6 月底將涵蓋逾 10 萬座停車場。新一代鴻蒙座艙搭載 16.1 吋智慧螢幕的 HarmonySpace 5 系統同步發表。

此外，華為數位能源周二也發表兆瓦級液冷超充方案，專為電動重卡設計，實現 15 分鐘 1500 度電快充。總裁侯金龍指出，中國 9 百萬輛燃油重卡年碳排放達 7 億噸，電動化需突破補能瓶頸。

華為已聯合 11 家車廠開發 30 餘款 4C 超充重卡，涵蓋港口、礦場等場景，並與順豐、京東達成 5000 輛重卡部署協議。新成立的超充聯盟 2.0 匯聚東風商用車、廣汽領程等產業鏈夥伴，加速佈局重卡電動化。