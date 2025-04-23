拒當美借越制中棋子！越南總理：做好關稅談判充分準備 同時避免對其他市場造成影響

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-23 10:20

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作為最早表達願跟美國就關稅問題展開談判國家之一的越南，該國總理范明正周二 (22 日) 在河內舉行的一場會議上說，談判團隊應為與美國的關稅談判做好充分準備，同時避免對其他市場造成任何影響。

《越南政府新聞網》報導，范明正表示，與美方的貿易談判應確保與越南現有的國際承諾保持一致，並確保越美貿易保持公平和可持續，避免影響其他國際協定或擾亂其他市場。范明正上周五 (18 日) 曾稱越美之間擁有「獨特關係」。

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他還指出，越南商品並不與美國商品構成直接競爭。「到目前為止，雙邊貿易關係最終是讓美國消費者受益，同時推動越南的出口增長。」

根據越南工商會網站周二發佈的一篇文章，越南工商會已致函美國商務部、美國商會、美國 - 東協商務理事會等組織尋求支援，要求美國推遲對越南徵收關稅。

另據《彭博資訊》報導，越南股市周二經歷驚魂時刻，VN 指數盤中一度閃崩，跌幅擴大逾 5% 至 1136 點，隨後上演 V 形反轉，終場 VN 指數收低 0.82% 至 1197 點。

交易員們尚不確定此次盤中下跌的主要原因，同一時間大多數亞太國家股市變動較小。

與此同時，《路透社》報導指出，越南貿易部上周二 (15 日) 已下令打擊向美國及其他貿易夥伴非法轉運貨物的行為，試圖以此避免美國徵收高額關稅。越南貿易部表示，在美國加稅引發的緊張局勢不斷加劇的情況下，貿易欺詐行為可能會增加。若不阻止貿易欺詐行為，這反過來將使「規避各國對進口商品實施的制裁變得更加複雜」。

專家表示，在面對美國頻頻揮舞關稅大棒之際，范明正的表態卻暗藏一記警鐘，即談判不能傷及其他市場。這番表態看似外交語言，實則是越南試圖堵死川普「借越制中」圖謀的關鍵一手。

專家認為，在白宮推行「關稅外交」背景下，目前已有數十國相繼陷入「若談則傷他，不談則傷己」的困局，而越南此番劃下紅線，意在明確自己參與的是雙邊博弈，不是被要挾的代理人戰爭。