鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至360元，幅度約3.36%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)提出目標價估值：中位數由372.5元下修至360元，調降幅度3.36%。其中最高估值455元，最低估值265元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Monday.com有限公司評價：積極樂觀24位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Monday.com有限公司今(22日)收盤價為234.18元。近5日股價下跌3.36%，標普指數下跌4.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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