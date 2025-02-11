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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調升至350元，幅度約12.9%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)提出目標價估值：中位數由310元上修至350元，調升幅度12.9%。其中最高估值455元，最低估值275元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Monday.com有限公司評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Monday.com有限公司今(11日)收盤價為326.58元。近5日股價上漲12.9%，標普指數上漲1.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MNDY市場預估目標價

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