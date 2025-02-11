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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估下修至3.53元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.53元，其中最高估值4.36元，最低估值2.86元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.36(4.36)5.96.427.46
最低值2.86(2.86)3.324.476.85
平均值3.51(3.57)4.425.457.16
中位數3.53(3.65)4.435.557.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.63億16.21億18.97億23.41億
最低值11.76億14.17億17.51億22.84億
平均值12.10億15.02億18.50億23.12億
中位數12.14億15.00億18.71億23.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.95-4.53-2.99-0.040.62
營業收入1.61億3.08億5.19億7.30億9.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNDY

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