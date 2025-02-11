鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估下修至3.53元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.53元，其中最高估值4.36元，最低估值2.86元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.36(4.36)
|5.9
|6.42
|7.46
|最低值
|2.86(2.86)
|3.32
|4.47
|6.85
|平均值
|3.51(3.57)
|4.42
|5.45
|7.16
|中位數
|3.53(3.65)
|4.43
|5.55
|7.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.63億
|16.21億
|18.97億
|23.41億
|最低值
|11.76億
|14.17億
|17.51億
|22.84億
|平均值
|12.10億
|15.02億
|18.50億
|23.12億
|中位數
|12.14億
|15.00億
|18.71億
|23.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.95
|-4.53
|-2.99
|-0.04
|0.62
|營業收入
|1.61億
|3.08億
|5.19億
|7.30億
|9.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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