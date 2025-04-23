左擁京東 右抱美團 星巴克抓緊自救
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 07:30
美國咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 不想放棄任何在華發展機會，星巴克中國周一（21 日）宣布，專星送服務正式登陸京東外賣平台。
據《21 財聞滙》周二報導，此次專星送入駐新平台，讓星巴克成為首個與京東京東集團 (JD-US) (09618-HK) 外賣平台打通會員體系的餐飲品牌。
星巴克還提到，京東外賣平台為其開發一系列專屬的深度客制化功能。
需要注意的是，美團、京東的外賣市場爭奪戰走向焦灼，星巴克中國明顯在「端水」。這家咖啡巨頭早已和美團 (03690-HK) 達成類似合作。
背後是，星巴克中國陷入增長壓力。
2024 年第四季，星巴克中國的營收為 7.44 億美元，年增 1%。
星巴克中國門市數則從 2023 年 6,975 家增至 2024 年末的 7,685 家，這意味著網絡擴張未能完全扭轉疲弱態勢。
具體來看，星巴克中國同店銷售年降 6%，門市交易量下滑 2%，客單價降 4%。
眼下星巴克中國正掀起自救運動。
2024 年 9 月末，劉文娟改任星巴克中國執行長，成為自救運動的掌舵人。
自救措施很多。
比如，星巴克中國不斷推出新品，近期推出了春節系列咖啡豆、飲品、食品和商品，這是第一款由中國團隊主導開發並全鏈路參與的咖啡豆。
星巴克中國也在調整運營模式。
2025 年 1 月，星巴克中國推出「啟航項目」，將部分門市組建為多店社區（MSC）。
所謂「多店社區」，通常是由兩家星巴克門市「1+1」組成。
這一模式將首次出現一位星巴克店長同時管理兩家門市的情況。
此種模式，一方面有利於星巴克平穩擴張，另一方面或許也有降低成本的考慮。
此番「端水」行為則顯示，星巴克在華身段更加靈活。當然，市場壓力下，星巴克也確實沒必要站隊。
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