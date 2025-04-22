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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調降至173元，幅度約6.99%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對維斯達能源(VST-US)提出目標價估值：中位數由186元下修至173元，調降幅度6.99%。其中最高估值232元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予維斯達能源評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀1位。

維斯達能源今(22日)收盤價為106.52元。近5日股價下跌6.99%，標普指數下跌4.58%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VST市場預估目標價

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