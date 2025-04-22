躲過關稅衝擊！川普豁免電子產品陸4月貿易量年增一成 ANZ：對陸貿易逆差恐擴大

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-22 17:20

‌



最新數據顯示，儘管美國總統川普實施懲罰性高關稅，中國 4 月貿易量仍保持強勁。這在一定程度上是因為川普豁免了許多電子產品徵稅，並暫停對多數國家計畫徵收的對等關稅措施。

官方數據顯示，在周日 (20 日) 為止的一星期裡，中國港口共處理 630 萬個貨櫃，這一數字較去年同期成長 10%，中國貿易量成長趨勢已經持續將近三個月。

‌



中國絕大多數出口貨物是透過海運，有些高價值商品則透過空運，還有部分產品透過鐵路運送到歐洲及亞洲鄰國。

《彭博資訊》報導指出，考量到美中之間相互加徵高關稅，中國的貿易流量仍保持強勁令人意外，這種韌性也可能反映出川普對其他數十個貿易夥伴延遲實施對等關稅 90 天，令亞洲地區貿易受擾動較小，並可能讓中國有機會將部分貨物轉向其他市場。此外，美國本月宣布決定將智慧手機、電腦和其他電子產品從對等關稅中豁免，也為中國出口商提供一定緩解。

不過，澳盛銀行 (ANZ) 出具最新研究報告指出，美中雙邊貿易正朝著全面脫鉤邁進。中國的出口在與美國的激烈貿易戰中雖可能惡化，但貿易收支受到的影響可能較小，尤其是該國擁有巨額順差。

ANZ 表示，中國對美出口提高了產品的複雜程度，原則上這可能使出口產品的價格敏感度相對低於從美國進口的商品。中國的產品複雜度指數 (PCI) 從 2000 年的 0.23 成長到 2024 年的 0.5，這意味著中國的出口對貿易關稅的敏感度低於對美國商品徵收的關稅。該指數衡量有多少國家可生產同種產品及這些國家的經濟複雜度。

澳盛銀行分析師說：「中國出口到美國的最終產品相對複雜且 PCI 為正，這意味著能生產相同產品的國家更少，出口國需要更複雜的供應鏈網路。」

儘管川普試圖透過徵收關稅來減少逆差，但這仍可能使中國對美國的巨額貿易順差基本保持不變。

最新一輪貿易關稅也將削弱美國對中國的服務貿易順差，其中一個特別的驅動因素是中國遊客在美國的旅遊和教育，而北京當據似乎正對此領域進行打擊。

ANZ 指出，美國總統川普的貿易關稅也在很大程度上忽視服務業，而中國對美國服務出口的報復性限制恐減少美國對中國的服務業順差。

該銀行也在另一份研究報告中指出，美國對中國的出口將迅速下降，但「美國自中國進口的下降可能更加緩慢。由於替代性程度不同，中國的反制措施可能導緻美國對中貿易逆差擴大，而不是縮小。」

中國上月已大幅削減部分自美進口商品，但美國買家迄今仍在繼續從中國採購商品，例如美國洛杉磯港光是本周就預計會有 13 艘來自中國港口的船隻抵達。

除海運外，空運貨運量也維持強勁，這在某種程度上得益於拼多多旗下 Temu 和快時尚平台 Shein 等線上購物應用的銷售激增。

根據彭博旗下分析信用卡和金融卡資料平台 Second Measure，上述電商平台銷售量在今年 3 月和 4 月有所反彈。