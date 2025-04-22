川普宣布：未來3天公布俄羅斯、烏克蘭和平計畫

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-22 15:00

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據美國《紐約郵報》等媒體報導，美國總統川普周一（21 日）表示，將在未來 3 天公布有關俄羅斯與烏克蘭的和平計畫。

「我會在接下來的 3 天披露全部細節。」川普表示：「我們已在涉及烏克蘭、俄羅斯的問題上進行了很好的會談…… 拭目以待吧。」

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據《紐約郵報》和《華爾街日報》報導，知情人士爆料，這項計畫可能包括派遣歐洲軍隊進入烏克蘭，以執行停火協議，以及在「事實上」承認克里米亞為俄羅斯領土。

據《紐約郵報》報導，儘管俄烏內部仍在討論該計畫，相關條款仍未敲定，但一位政府高階官員透露，如果烏克蘭戰爭結束，俄烏達成停火協議，協議內容可能包括在烏克蘭部署歐洲軍隊。

「難點在於安全部隊的構成，我們稱之為『彈性部隊』。」該官員說：「這支『彈性部隊』是烏克蘭人尋求的安全保障的一部分，我們希望他們能如願。」

上述方案還考慮設立一支獨立維和部隊，負責監督停戰。該機制可能由俄羅斯、烏克蘭以及一個非北約（NATO）成員組成「聯合委員會」，負責監督前線，確保雙方放下武器。

上述官員透露，美國也可能參與其中，但參與方式不是派駐地面部隊，而是提供資金支持。

另據《華爾街日報》披露，該方案還可能包括美國承認克里米亞為俄羅斯領土。