關稅衝擊跨境物流 DHL暫停部分對美包裹業務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 08:40

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德國物流企業 DHL 宣布，周一（21 日）起臨時暫停向美國個人發送海關申報價值超過 800 美元的企業對消費者（B2C）貨物，直至另行通知。

對於暫停的原因，DHL 表示，由於美國海關法規變化導致正式報關量激增，申報價值超過 800 美元的貨物，可能面臨多日運輸延遲。DHL 強調，向美國企業發送的企業對企業（B2B）貨物不受暫停影響，但也可能面臨運輸延遲。

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如果放在以前，價值 2,500 美元以下的包裹，在辦理較少文書手續後就能進入美國，但受新關稅制度影響，最低金額的標準進一步降低。

DHL 作出這一決定的背後，是日益嚴峻的關稅壓力與貿易環境。近期美國不斷調整關稅政策，對眾多進口商品加徵高額關稅，導致跨境物流成本大幅上升。

DHL 作為全球物流網重要參與者，運輸的大量貨物面臨高額關稅，這不僅增加了企業營運成本，也使得貨物清關時間延長，物流效率顯著降低。

美國一直是 DHL 全球業務的重要市場。數據顯示，DHL 每年向美國運輸的包裹及貨物量數以億計，涵蓋電子產品、服裝、家居用品等品類。

此舉可能產生多方影響。對寄件企業和個人而言，將面臨物流渠道減少、運輸成本上升等問題，部分貨物的運輸時間可能延長，影響業務展開和個人物品寄送。