無懼關稅施壓！中國擴大服務業對外開放 試點城市增至20個

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 14:57

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面對全球貿易保護主義升溫與川普政府持續加碼的關稅壁壘，中國再次用行動證明「開放」才是應對外部挑戰的最佳策略。中國商務部近日公布了新《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》，將服務業開放試點城市增至 20 個，新增大連、寧波、廈門、青島、深圳、合肥、福州、西安、蘇州等九個城市為新一輪試點範圍，展現了中國面對外部壓力仍堅持深化開放的堅定決心。

據報導，在 4 月 21 日的中國國務院新聞發布會上，中國商務部副部長凌激表示，這輪擴大試點的目的是為「加快形成更加豐富多樣的制度創新成果」，並強調此次試點不再劃分任務批次，而是一次性在 11 個省市全面鋪開 155 項試點任務，涵蓋電信、醫療、金融、文化旅遊等 14 個重點領域。

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一直以來，服務業都是中國吸引外資的重要引擎。根據中國商務部最新數據，2025 年前三個月，全中國新設外資企業超過 1.2 萬家，實際使用外資近 2700 億元，其中服務業就占了超過七成。隨著新一輪試點展開，服務業對外開放有望迎來新高，進一步釋放市場潛力，提升對全球投資者的吸引力。

這次試點的城市多為中國區域經濟重鎮，不僅擁有良好的對外交通基礎，更具備承接國際服務業轉移的能力。中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部副部長劉向東認為，擴大服務業開放試點，一方面可以解決國內市場高階服務供給不足的問題，另一方面也能推動中資企業走出去，並在國際新業態新領域規則談判中佔據先機。

隨著服務業成為世界經濟成長的主要動力，及衡量一國國際競爭力的重要指標，中國也正積極主動對接《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等高標準國際經貿規則。透過先行開放服務業進行測試，中國希望能形成更多的制度創新成果。

值得注意的是，美國總統川普的「關稅大棒」，似乎忽略了服務貿易。數據表明，服務業已經逐漸成為美國經濟的主導力量，軟體和金融產品是美國主要的出口產品。此外，美國也是中國服務貿易最大逆差的來源地，逆差規模總體呈現擴大趨勢。2023 年中國對美逆差達 265.7 億美元，約占美國服務順差總額的 9.5%。