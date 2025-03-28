中國AI技術再突破 ！3D模型生成已近生產預備 遊戲圈震撼

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 16:12

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AI 技術在遊戲產業各環節的應用已趨成熟，唯獨 3D 模型生成一直是難以攻克的領域。近期，中國 AI 新創公司 Meshy.AI 在此方向取得革命性突破，其技術被認為已接近「生產預備」（Production-Ready）階段，可能對全球遊戲產業帶來重大變革。

儘管騰訊、輝達、Google 等大廠和新創公司都在投入研發，但由於 3D 模型數據的複雜性，AI 生成的模型在品質、結構和後續製作流程的適用性方面仍遠未達到產業應用標準。

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Meshy.AI 透過持續的技術迭代，聲稱其生成的 3D 模型已接近可實際用於生產的水平，目前 Supercell、SEGA、Snap、Funplus 已成為其客戶。

在剛結束的 2025 GDC 大會上，Meshy.AI 創辦人胡淵鳴登上了講台，面向全球各地的開發者宣布，3D 生成模型如今已經相當接近生產預備（Production-Ready），預示著 3D 模型 AI 生成技術的可靠性顯著提升。

Meshy.AI 生成的 3D 模型在精緻度上相較於早期方案有顯著提升，觀感上已接近行業中游水準，可用於替代遊戲和動畫中不太重要的角色。此外，除了能進行文本和圖像到 3D 模型的轉換，還能生成貼圖和綁定動畫，提高了生產效率。

值得關注的是，Meshy 的迭代速度很快，2024 年內推出了多個版本，並在最新的 Meshy-5 前瞻中展示了生成高品質貼圖的能力，可用於快速建立專案原型。

不過，Meshy.AI 對於其技術達到完全「開箱即用」的生產級水準仍持謹慎態度。無論是胡淵鳴自身或 M eshy 對外的宣發，都相當謹慎地表示目前距離可實際投產甚至「開箱即用」的這一目標尚有距離。

儘管如此，Meshy.AI 在 3D 模型 AI 生成領域的突破性進展，預示著困擾遊戲產業多年的難題有望得到解決。其技術的成熟將極大提升 3D 資產的生產效率，降低開發成本，並可能從根本上改變遊戲的開發流程和體驗。