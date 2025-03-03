奢侈品地位洗牌！愛馬仕家族財富超越LVMH家族

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 16:10

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根據彭博億萬富豪指數顯示，在法國奢侈品巨頭愛馬仕（Hermès）股價飆升之際，其家族所有繼承人的財富總和達到 2138 億美元，創下歷史新高，並超越 LVMH 家族的 1962 億美元。

兩大家族的財富主要來自股票資產，而愛馬仕已發展至由第六代傳人掌控，持股較為分散；LVMH 仍在創始人 Bernard Arnault 掌控之下持​​股集中，Bernard Arnault 目前仍是法國首富。

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愛馬仕目前公開發行的股份數為 105,569,412 股，其家族成員對該公司的持股約為三分之二，公司 2024 年擬每股配息 26 歐元，其中包括 10 歐元特別息，這是該公司連續兩年配發 10 歐元特別息，同樣連續兩年向全體員工發放 4500 歐元年度獎金。

愛馬仕 14 日在一份聲明中表示，按不變匯率計算，2024 年第四季度銷售額成長近 18%，優於市場分析師預期的 11%，包括中國和美洲在內的地區，銷售都比預期的要好得多。

愛馬仕股價在巴黎早期交易中上漲了 4.1%，創下歷史新高，使該公司的市值達到 3000 億歐元，在歐洲排名第四。

該公司表現優於 Gucci、LVMH 等競爭對手，部分原因是它迎合了最富有的客戶，在經濟衰退期間，他們的支出往往比不太富裕的客戶更可靠。愛馬仕擁有強大的定價能力和令人垂涎的 Birkin 和 Kelly 手袋的等待名單。

愛馬仕執行肅長 Axel Dumas 在談到川普關稅風險時表示，愛馬仕不會根據關稅調整其產量，甚至說「當關稅上漲時，我們將相應地提高價格。」愛馬仕今年到目前爲止在全球範圍內提高了 6% 至 7% 的價格。

多年前 LVMH 曾試圖併購愛馬仕未果，愛馬仕不但打了漂亮的勝仗，且近年在競業間表現亮眼。以目前的市場地位和發展趨勢，Bernard Arnault 家族已經沒有能力收購愛馬仕。