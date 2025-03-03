奢侈品地位洗牌！愛馬仕家族財富超越LVMH家族
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 16:10
根據彭博億萬富豪指數顯示，在法國奢侈品巨頭愛馬仕（Hermès）股價飆升之際，其家族所有繼承人的財富總和達到 2138 億美元，創下歷史新高，並超越 LVMH 家族的 1962 億美元。
兩大家族的財富主要來自股票資產，而愛馬仕已發展至由第六代傳人掌控，持股較為分散；LVMH 仍在創始人 Bernard Arnault 掌控之下持股集中，Bernard Arnault 目前仍是法國首富。
愛馬仕目前公開發行的股份數為 105,569,412 股，其家族成員對該公司的持股約為三分之二，公司 2024 年擬每股配息 26 歐元，其中包括 10 歐元特別息，這是該公司連續兩年配發 10 歐元特別息，同樣連續兩年向全體員工發放 4500 歐元年度獎金。
愛馬仕 14 日在一份聲明中表示，按不變匯率計算，2024 年第四季度銷售額成長近 18%，優於市場分析師預期的 11%，包括中國和美洲在內的地區，銷售都比預期的要好得多。
愛馬仕股價在巴黎早期交易中上漲了 4.1%，創下歷史新高，使該公司的市值達到 3000 億歐元，在歐洲排名第四。
該公司表現優於 Gucci、LVMH 等競爭對手，部分原因是它迎合了最富有的客戶，在經濟衰退期間，他們的支出往往比不太富裕的客戶更可靠。愛馬仕擁有強大的定價能力和令人垂涎的 Birkin 和 Kelly 手袋的等待名單。
愛馬仕執行肅長 Axel Dumas 在談到川普關稅風險時表示，愛馬仕不會根據關稅調整其產量，甚至說「當關稅上漲時，我們將相應地提高價格。」愛馬仕今年到目前爲止在全球範圍內提高了 6% 至 7% 的價格。
多年前 LVMH 曾試圖併購愛馬仕未果，愛馬仕不但打了漂亮的勝仗，且近年在競業間表現亮眼。以目前的市場地位和發展趨勢，Bernard Arnault 家族已經沒有能力收購愛馬仕。
而愛馬仕家族的財富超越 LVMH 家族，或許也顯示愛馬仕要全面超越 LVMH 只是時間問題。
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