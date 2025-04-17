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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為21.28元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值1.66元，最低估值1.35元，預估目標價為21.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.66(1.72)1.831.55
最低值1.35(1.35)1.421.48
平均值1.53(1.55)1.581.51
中位數1.51(1.56)1.551.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值97.47億102.00億99.47億
最低值89.36億91.77億96.96億
平均值94.26億97.56億98.21億
中位數94.52億97.97億98.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.441.751.411.62
營業收入93.43億100.04億99.48億97.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLK

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