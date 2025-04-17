鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為21.28元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值1.66元，最低估值1.35元，預估目標價為21.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.66(1.72)
|1.83
|1.55
|最低值
|1.35(1.35)
|1.42
|1.48
|平均值
|1.53(1.55)
|1.58
|1.51
|中位數
|1.51(1.56)
|1.55
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|97.47億
|102.00億
|99.47億
|最低值
|89.36億
|91.77億
|96.96億
|平均值
|94.26億
|97.56億
|98.21億
|中位數
|94.52億
|97.97億
|98.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.44
|1.75
|1.41
|1.62
|營業收入
|93.43億
|100.04億
|99.48億
|97.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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