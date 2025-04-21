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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至3.01元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.01元，其中最高估值4.61元，最低估值1.98元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.61(4.61)7.595.934.79
最低值1.98(2.39)3.112.584.16
平均值3.27(3.33)4.694.164.48
中位數3.01(3.34)4.474.254.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.29億114.88億112.58億115.13億
最低值74.66億77.34億81.15億94.53億
平均值83.09億92.16億92.00億104.83億
中位數84.88億93.26億90.01億104.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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