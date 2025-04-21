鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至3.01元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.01元，其中最高估值4.61元，最低估值1.98元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.61(4.61)
|7.59
|5.93
|4.79
|最低值
|1.98(2.39)
|3.11
|2.58
|4.16
|平均值
|3.27(3.33)
|4.69
|4.16
|4.48
|中位數
|3.01(3.34)
|4.47
|4.25
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.29億
|114.88億
|112.58億
|115.13億
|最低值
|74.66億
|77.34億
|81.15億
|94.53億
|平均值
|83.09億
|92.16億
|92.00億
|104.83億
|中位數
|84.88億
|93.26億
|90.01億
|104.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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