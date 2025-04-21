聯合國警告AI恐加劇數位鴻溝：2033年市場將達4.8兆美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-21 16:51

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根據聯合國最新發布的報告，到 2033 年，人工智慧（AI）將成為一個價值高達 4.8 兆美元的全球產業，規模堪比目前德國的整體經濟。然而，報告同時警告，若不立即採取行動，AI 技術的快速發展可能會擴大全球數位鴻溝與貧富差距。

這份名為《2025 年技術與創新報告》（Technology and Innovation Report 2025）的研究由聯合國貿易和發展組織（UNCTAD）發布，內容指出，全球 AI 資源正加速集中在少數國家與大型企業手中，極需建立更具包容性與公平性的全球治理機制。

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AI 權力過度集中，治理體系極待改革

報告指出，全球 40% 的私人 AI 研發投資由僅 100 家企業主導，其中絕大多數企業總部位於美國與中國，反映出 AI 領域高度集中的趨勢。

更令人憂心的是，全球有多達 118 個國家被排除在 AI 治理（AI Governance）的對話之外，其中多數來自所謂的「全球南方」（Global South），也就是開發中國家。這種排除現象正使這些國家在 AI 浪潮中陷入邊緣化，進一步加劇技術與發展不平等。

AI 衝擊就業，但亦帶來轉型契機

報告指出，全球高達 40% 的工作崗位可能受到 AI 技術的影響。雖然 AI 有望促進生產力、創造新產業與新增就業機會，但也可能引發自動化衝擊與就業流失，特別是在仰賴低工資競爭力的國家。

不過，報告也強調，AI 不應僅被視為威脅。若各國政府能加大對於職能再培訓、數位能力提升與就業市場適應力的投入，AI 反而能成為促進新興職位與產業發展的推手。

基礎建設、數據與技能為開發中國家三大關鍵

聯合國報告指出，若想在 AI 時代不被拋在後頭，開發中國家應集中資源於三大 AI 生態系統的核心支柱，包括：

基礎建設：投資建設高速網路與大型數據處理中心；

數據資源：建立多元與高品質的資料集，避免 AI 偏見並提升公平性；

技能培養：發展現代教育體系，強化國民的數位素養與解決問題能力。

這三大關鍵領域的發展，將決定一個國家在 AI 時代中的競爭力與包容性。

呼籲全球合作，共建公平 AI 未來

聯合國強調，全球 AI 治理不能僅靠少數國家或企業引領，必須透過國際合作建構公平共享的未來。報告建議：

建立全球共享計算資源平台，讓所有國家都能公平使用 AI 工具與基礎設施；

建構透明與問責機制，參考目前流行的 ESG（環境、社會、治理）標準；

推動全球性 AI 治理框架，確保 AI 的永續性與責任性發展。