陸車規晶片展首亮相上海車展！專家：車用晶片國產化有望因海外不確定性與國內政策加速

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 13:30

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2025 上海車展將於周三 (23 日) 在上海國家會展中心盛大開幕，而作為本次車展主題論壇之一，「2025 汽車半導體生態大會暨中國車規晶片技術路演」也預計在周五 (25 日) 於國家會議中心隆重舉辦。專家最新指出，隨著國外不確定性增加，加上中國政府的政策支持，中國車用晶片國產化進程有望加速。

綜合《網易新聞》與《財聯社》等媒體報導，為集中呈現中國車規晶片產業的最新成果，中國車規晶片成果展示區周三起將在 2025 上海車展核心展館亮相，屆時，汽車晶片工程中心、唯捷創芯、裕太微電子、順絡電子、艾為電子、極海微電子、威兆半導體、 敦泰電子、琻捷電子、希荻微、芯合電子、微容科技、帝奧微、芯祥科技、易靈思、芯力特、摩爾芯光、慷智集成、泰華連接器、海門集微產業創新等超過 20 家企業參展，將展示包括高性能計算晶片、智慧駕駛晶片、新能源汽車專用晶片在內的各類新品。

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透過實物展示、互動體驗、技術講解等多種形式，有望幫助上海車展觀眾直觀感受汽車智能化發展浪潮，以及中國車用晶片企業在技術創新與產品應用方面的強大實力，全方位、多角度推動產業鏈上下游企業協同創新與共同發展。

唯捷創芯表示，作為中國首家大規模量產 L-PAMiD 產品及 5G 車規級射頻產品的企業，將積極掌握結構性機會，持續加大高端產品研發投入，提升核心產品性能與可靠性。

中穎電子也說，工控級 MCU 產品已大規模銷售到下游客戶，車規級 MCU 有小量應用。

隨著電動化、智慧化、網聯化技術的推動下，汽車晶片用量、價值和重要性也日益提升。根據《中國智慧駕駛商業化發展白皮書》顯示，2024 年中國智慧網聯汽車產業規模達 1 兆 1082 億元 (人民幣，下同)，成長率 34%，預估到 2030 年產值可望突破 5 兆元。

國海證券指出，根據蓋世汽車研究院，中國工信部要求整車企業到 2025 年國產化單類比例要達到 10%，總量比例要達到 20%，而在 2022 年對應兩項比例僅為 2.5%、5%。政策引導疊加整車廠及各級供應商配合下，近幾年國產晶片發展迅速。去年，部分整車企業晶片國產化率已完成 2025 年目標，預計未來在海外監管政策不確定性與國內政策支持下，中國汽車晶片國產化進程將進一步加速。

此外，近日中國國家認監委也批准《汽車晶片認證審查通用技術要求》等 5 項認證認可行業標準立項，進一步完善汽車晶片認證審查技術體系，加快推進國產汽車晶片產業化應用及品質提升。