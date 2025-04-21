一鍵直達！陸95後打造全球首款行動瀏覽器Fellou 「主動智慧」讓Chrome、Safari成古董

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-21 15:40

‌



當前瀏覽器雖承載社交、娛樂、辦公室等數位生活全場景，卻始終停留在「工具的工具」層面。全球 30 億瀏覽器用戶每天平均打開 40 個網站，指尖被困在重複操作的循環中，本應用於創造的時間被切割成資訊碎片，而近日正式發布、由「95 後」研發的全球首款行動瀏覽器 Fellou 則徹底重構瀏覽器功能邊界。

中國智能資訊社交平台《新智元》報導，全球 30 億瀏覽器用戶每天平均打開 40 個網站，指尖被困在重複操作的循環中，本應用於創造的時間被切割成資訊碎，而 Fellou 突破性引入「自主行動力」概念，可在使用者授權下跨平台協調網頁應用，例如自動抓取航班資訊並完成飯店預訂，或整合電商比價資料產生採購建議。這種從被動回應到主動服務的轉變，標誌著瀏覽器正式邁入智能體時代。

‌



瀏覽器的形態已經多年未變，但在大模型與 Agentic AI 的推動下，瀏覽器正從「資訊瀏覽工具」升級為「行動與工作流程聚合智能體」，這為新玩家帶來類似 iPhone 顛覆諾基亞的機會。

使用者只需透過自然語言指令，即可完成跨網站表單填入、任務執行、資料分析等複雜操作，標誌著數位工具正式進入「行動智慧」時代，例如使用者下達「調查全球低程式碼平台並產生比較報告」的指令後，瀏覽器會自動完成資訊檢索、資料整合、圖表產生等全流程操作，整個流程耗時僅需傳統方式的 1/5。

數據顯示，Fellou 的智慧工作流程系統可將使用者操作效率提升 300%，真正實現「讓工具回歸服務本質」。

在技​​術架構上，Fellou 創新整合 Browser、Agent、Workflow Automation 三大核心模組。瀏覽器層負責內容渲染與系統控制，智慧體層透過大模型 (LLM) 演算法實現意圖理解與任務​​規劃，自動化層則呼叫 API、外掛程式等工具完成跨平台執行。這種「思考 - 決策 - 執行」的循環體系使瀏覽器從資訊載體進化為具備自主行動力的智能體，尤其重要的是，Fellou 首次賦予瀏覽器本地控制能力，使其成為連接數位世界與實體空間的橋樑，可在授權範圍內直接呼叫電腦檔案、硬體設備等資源。

產業觀察人士指出，Fellou 開創了繼傳統瀏覽器、對話式瀏覽器、搜尋優化型 AI 瀏覽器之後的第四代形態—行動型瀏覽器。相較於微軟 Edge Copilot 等專注於資訊互動的產品，Fellou 的核心優勢在於端到端的任務執行能力，內建的「主動智慧」模組不僅能回應明確指令，還能透過使用者行為預測潛在需求，例如當使用者常瀏覽某類產品頁面時，瀏覽器會主動推送相關比價資訊或產生購物車新增建議，並自動產生個人知識庫持續優化服務體驗。

在實際應用上，Fellou 展現出強大的跨界整合能力。使用者可一鍵完成「LinkedIn 工程師招募 - 技術論壇方案研究 - Notion 筆記整理」的全連結操作，所有資料自動清洗後以視覺化報告形式呈現。

根據團隊測試數據，Fellou 在 49 項典型任務的平均執行時間為 3.7 分鐘，較同類產品快 3-5 倍，更值得關注的是其安全性設計。透過沙盒虛擬化技術實現多任務並行處理，敏感操作均在獨立影子空間完成，確保用戶隱私與資料安全。

Fellou 主要由四大核心能力組成，分別是深度行動 (Deep Action)、主動智慧(Proactive Intelligence)、混合影子空間(Hybrid Shadow Workspace) 以及智慧體網路(Agent Store)。Fellou 透過融合 AI 與大型模式技術，將瀏覽器升級為真正的智慧生產力平台，該瀏覽器首創的「混合影子空間」技術，讓使用者在維持原有網頁操作習慣的同時，享受 AI 驅動的自動化服務，像是在撰寫報告時，瀏覽器可即時調取維基百科、學術論文、產業報告等多方面資訊，並自動完成文獻引用與數據分析。

影子空間的核心技術基於操作系統虛擬化，通過構建精密的虛擬容器實現環境高效隔離。在此虛擬環境中，Fellou 得以安全運行，同時共用 Session 會話資訊，從而實現網站的無縫免登錄訪問。AI Agent 在虛擬環境中模擬人類的滑鼠與鍵盤操作，驅動 Fellou 執行各類複雜任務，大幅提升工作效率與用戶體驗。

Fellou 的自動化 Workflow 依託於 Fellou 團隊自研的瀏覽器使用框架 Eko，其以生產級可干預特性、更快的執行速度、更低的執行成本顯著優於同類產品。Fellou 單次任務的執行費用在 3 毛人民幣到 3 元人民幣。

Eko 允許開發者以自然語句編寫、調試和優化工作流程，將創意迅速轉化為智慧化操作模型。在 Eko 的支援下，開發者不僅可以自定義工具，實現全新的行為模式，還能通過 Hook 機制在 Agent 執行過程中動態干預和調整，從而保證每一個工作流都足夠靈活、精準並符合實際生產需求。

透過將瀏覽器、智能體、工作流程三大要素有機結合，Fellou 在看似飽和的市場中開闢出全新賽道。相較於 Perplexity 等專注資訊檢索的工具，Fellou 更著重於任務交付的完整性，而相較於傳統瀏覽器廠商的漸進式改良，其革命性的自動化架構更具顛覆性。

目前，Fellou 已吸引大量垂直領域開發者，透過開放 Agent Store 建構起豐富的生態體系，使用者可自由調用金融分析、法律合規、設計創作等專業級工作流程範本。

Fellou 是由 Authing 身份雲創始人謝揚創建的 Agent 產品，他在 2019 年創辦 Authing 身份雲，為企業和開發者提供事件驅動的身份認證雲服務。

截至去年，Authing 已服務 700 + 客戶和數億使用者，平台擁有數萬開發者，每月有千萬級認證次數，獲得過多家基金數千萬美元投資。