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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯INFY-US的目標價調降至20.1元，幅度約7.74%

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 20:15


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)提出目標價估值：中位數由21.78元下修至20.1元，調降幅度7.74%。其中最高估值26.55元，最低估值15.81元。

綜合評級 - 共有50位分析師給予印孚瑟斯評價：積極樂觀30位、保持中立16位、保守悲觀4位。

印孚瑟斯今(18日)收盤價為16.145元。近5日股價下跌7.74%，標普指數上漲0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股INFY市場預估目標價

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