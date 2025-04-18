錯過這波要等很久！法人：美股高波動15年僅3次 短線反應過度、正好低頭撿這些好股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-18 20:09

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近來美股的高波動，在過去 15 年來僅見 3 次，包括 2008 年金融海嘯與 2020 年新冠疫情爆發，但目前美國經濟情況良好，經濟成長仍屬堅韌，失業率仍處歷史低檔，通膨逐漸降溫，與前兩次大不相同。富蘭克林證券投顧認為，短線市場反應太過度，像一些大型科技股估值已大幅修正，和民生消費等防禦性類股，都是好的資金避風港，加上股債均衡配置，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。

川普宣布對等關稅引發全球市場動盪，政策反覆、訊息充斥令投資人疲於應付，今年來史坦普 500 指數下跌約一成，債市儘管一度動盪，美國高品質複合債上漲約 2%，展現防禦力。期間美股本益比大幅修正約兩成，非投資級債利差也一度飆升至 450 點以上，約是回到 2023 年美國區域銀行風波時期的水位，

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富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金暨穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓 (Todd Brighton) 表示，近期美股大幅震盪，平均每日波動率約高達 5%，這在過去 15 年來僅見三次，包括 2008 年金融海嘯與 2020 年新冠疫情爆發，不過這次美國經濟情況良好，經濟成長仍屬堅韌，失業率仍處歷史低檔，通膨也仍處降溫軌道，儘管略有停滯，這與 2008 年的金融市場運作風險及 2020 年經濟活動可能完全停擺的情況大不相同。短線市場反應過度，儘管仍存不確定性，但這也往往是尋找機會、投入市場的好時機。