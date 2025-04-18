〈陸股盤後〉市場觀望氣氛濃 三大指數漲跌不一 滬指結束連八漲  

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 16:00

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中國 A 股三大指數今 (18) 日漲跌互見，盤中一度都翻紅，但僅上證指數(SSEC) 結束連 8 日漲勢，主要因為在中美貿易關係持續不確定的情況下，投資人抱持謹慎觀望的態度。

滬指周五 (18 日) 收跌 0.11% 至 3276.73 點，深證成指(SZI) 則漲 0.23% 至 9781.65 點，創業板指亦收紅 0.27% 至 1913.97 點，滬深兩市全天成交額 9147 億人民幣，較上個交易日減少 848 億人民幣，創去年 9 月 24 日中國推出救市措施以來新低紀錄。

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大盤方面，銀行股維持強勢，中、農、工、建四大行盤中續創歷史新高，6G 概念午後走強，碩貝德、盛路通信、通宇通訊等 6 股漲停，國脈科技、三維通訊、金信諾等跟漲。海洋經濟概念、納電池、新型城鎮概念、房地產等漲幅居前，渝開發、金融街、我愛我家、三湘印像等 7 股漲停。

下跌族群方面，酒店餐飲、旅遊、食品飲料等均大跌，農業、倉儲物流、釀酒、半導體等跌幅居前，貝因美等多股漲停。

根據 Choice 統計數據，今日滬深兩市可交易 A 股中，上漲個股有 2201 檔，下跌有 2668 檔，平盤個股 260 檔。若不含當日上市新股，共有 65 檔個股漲停，23 檔個股跌停。以所屬產業來看，漲停個股主要集中在通訊、商貿零售、建築裝飾、房地產、電子等行業。

啟富投顧表示，外部消息面不確定性仍存，市場觀望氛圍致成交量下降。量縮情況下，指數短期內仍會反覆震盪，中長期在國內政策利多持續疊加的背景下，A 股長期向好格局不變，中期反彈可期。德訊證券也認為，A 股主要指數調整空間有限，短期震盪蓄勢是主基調。

中原證券出具研究報告指出，4 月是年報和第一季財報密集公布期，市場將從預期驅動轉向基本面驗證，短期內市場料將以區間震盪為主，但政策托底與經濟韌性為結構性機會提供支撐。未來市場可望呈現科技領漲、紅利防禦、消費復甦與內需驅動的特徵，建議投資人掌握結構性機會，兼顧防禦與成長。此外，仍需密切注意政策面、資金面以及外盤的變化。短線建議專注於軟體開發、半導體、航太航空以及化學製品等產業的投資機會。