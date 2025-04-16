〈台幣〉美元指數盤整 量縮連2貶收32.52元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-16 19:26
市場持續消化川普反反覆覆的關稅政策態度，美元指數陷入盤整，台北匯市今 (16) 日量能明顯萎縮，外資轉趨觀望、有賣有買，央行仍在尾盤調節，使得新台幣兌美元終場翻貶收在 32.52 元、微貶 0.4 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.97 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.51 元，盤中一度升破 32.5 元關卡，升抵 32.488 元。外匯交易員透露，外資態度轉趨平淡，呈現雙向進出，投信、進口商買盤進場後，而出口商轉為惜售，使得新台幣升幅收斂，並由升轉貶。
外匯交易員指出，相對來說，央行今天介入較昨日來得少，盤中放手讓市場買匯賣匯力道互相拉扯，但 32.5 元關卡具有指標意義，央行還是不希望新台幣升勢太快或呈現獨強，因此維持尾盤調節動作，又把匯價打回 32.5 元之上。
觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，日元強勢大漲 0.84%，韓元同步升值 0.25%，新加坡幣升值 0.14%；新台幣則小貶 0.01%、人民幣貶值 0.12% 為最弱亞幣。美元指數下跌 0.08%，歐元升值 0.26%。
美元指數上周重挫逾 3%，並跌破 100 大關，近二日開始止跌回血，但仍在 100 附近掙扎。日元成為避險資金最大去處，今天再度轉強，市場同步觀望歐洲央行本周四利率決策會議出爐，預期將會降息 25 個基點。
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