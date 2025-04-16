〈台幣〉美元指數盤整 量縮連2貶收32.52元

市場持續消化川普反反覆覆的關稅政策態度，美元指數陷入盤整，台北匯市今 (16) 日量能明顯萎縮，外資轉趨觀望、有賣有買，央行仍在尾盤調節，使得新台幣兌美元終場翻貶收在 32.52 元、微貶 0.4 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.97 億美元。