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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調降至105元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Veralto Corp(VLTO-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至105元，調降幅度4.55%。其中最高估值130元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Veralto Corp評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Veralto Corp今(16日)收盤價為90.06元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VLTO市場預估目標價

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