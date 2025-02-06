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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調降至110元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Veralto Corp(VLTO-US)提出目標價估值：中位數由116元下修至110元，調降幅度5.17%。其中最高估值134元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Veralto Corp評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Veralto Corp今(6日)收盤價為95.81元。近5日股價下跌5.17%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VLTO市場預估目標價

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Veralto Corp95.81-5.12%

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