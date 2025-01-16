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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估下修至13.03元，預估目標價為129.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.23元下修至13.03元，其中最高估值13.43元，最低估值12.79元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.43(13.43)14.8916.1516.8
最低值12.79(12.87)13.8514.3515.37
平均值13.1(13.18)14.4715.3516.08
中位數13.03(13.23)14.615.516.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值749.40億835.97億917.26億734.84億
最低值679.69億527.12億542.79億734.84億
平均值700.31億606.60億635.85億734.84億
中位數692.12億563.08億584.59億734.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.0019.51-3.936.74
營業收入570.33億709.34億600.50億539.79億

詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRU

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