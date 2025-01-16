鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估下修至13.03元，預估目標價為129.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.23元下修至13.03元，其中最高估值13.43元，最低估值12.79元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.43(13.43)
|14.89
|16.15
|16.8
|最低值
|12.79(12.87)
|13.85
|14.35
|15.37
|平均值
|13.1(13.18)
|14.47
|15.35
|16.08
|中位數
|13.03(13.23)
|14.6
|15.5
|16.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|749.40億
|835.97億
|917.26億
|734.84億
|最低值
|679.69億
|527.12億
|542.79億
|734.84億
|平均值
|700.31億
|606.60億
|635.85億
|734.84億
|中位數
|692.12億
|563.08億
|584.59億
|734.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.00
|19.51
|-3.93
|6.74
|營業收入
|570.33億
|709.34億
|600.50億
|539.79億
詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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