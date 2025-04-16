鉅亨速報 - Factset 最新調查：共和服務RSG-US的目標價調升至258元，幅度約3.2%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對共和服務(RSG-US)提出目標價估值：中位數由250元上修至258元，調升幅度3.2%。其中最高估值267元，最低估值229元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予共和服務評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀2位。
共和服務今(16日)收盤價為245元。近5日股價上漲3.2%，標普指數上漲8.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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