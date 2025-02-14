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鉅亨速報 - Factset 最新調查：共和服務RSG-US的目標價調升至237元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對共和服務(RSG-US)提出目標價估值：中位數由228.5元上修至237元，調升幅度3.72%。其中最高估值250元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予共和服務評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。

共和服務今(14日)收盤價為224.49元。近5日股價上漲3.72%，標普指數上漲0.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RSG市場預估目標價

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