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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司ARM-US的目標價調降至160元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)提出目標價估值：中位數由170元下修至160元，調降幅度5.88%。其中最高估值225元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有41位分析師給予安謀控股公司評價：積極樂觀23位、保持中立14位、保守悲觀4位。

安謀控股公司今(16日)收盤價為103.8元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲8.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ARM市場預估目標價

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