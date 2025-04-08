鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團TROW-US的目標價調降至98元，幅度約9.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普信集團(TROW-US)提出目標價估值：中位數由108元下修至98元，調降幅度9.26%。其中最高估值113元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予普信集團評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀5位。
普信集團今(8日)收盤價為81.66元。近5日股價下跌9.26%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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