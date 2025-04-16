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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為44.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.03元，其中最高估值2.55元，最低估值1.19元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.55(2.55)3.744.36
最低值1.19(1.19)2.73.31
平均值1.96(2.07)3.183.84
中位數2.03(2.22)3.163.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值181.51億192.32億174.48億
最低值148.52億160.89億161.98億
平均值167.76億173.03億168.23億
中位數169.71億172.10億168.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.9214.889.163.561.57
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億156.32億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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