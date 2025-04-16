鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為44.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.03元，其中最高估值2.55元，最低估值1.19元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.55(2.55)
|3.74
|4.36
|最低值
|1.19(1.19)
|2.7
|3.31
|平均值
|1.96(2.07)
|3.18
|3.84
|中位數
|2.03(2.22)
|3.16
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|181.51億
|192.32億
|174.48億
|最低值
|148.52億
|160.89億
|161.98億
|平均值
|167.76億
|173.03億
|168.23億
|中位數
|169.71億
|172.10億
|168.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|1.57
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
|156.32億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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