鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.22元，其中最高估值3元，最低估值1.53元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3(3)
|3.77
|3.31
|最低值
|1.53(1.59)
|2.96
|3.31
|平均值
|2.17(2.22)
|3.32
|3.31
|中位數
|2.22(2.32)
|3.35
|3.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|173.34億
|188.73億
|161.98億
|最低值
|151.93億
|161.11億
|161.98億
|平均值
|165.68億
|171.35億
|161.98億
|中位數
|167.82億
|167.52億
|161.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|1.57
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
|156.32億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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