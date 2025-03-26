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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 00:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.22元，其中最高估值3元，最低估值1.53元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3(3)3.773.31
最低值1.53(1.59)2.963.31
平均值2.17(2.22)3.323.31
中位數2.22(2.32)3.353.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值173.34億188.73億161.98億
最低值151.93億161.11億161.98億
平均值165.68億171.35億161.98億
中位數167.82億167.52億161.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.9214.889.163.561.57
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億156.32億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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