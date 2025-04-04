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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調降至130元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由135元下修至130元，調降幅度3.7%。其中最高估值142元，最低估值117元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Pinnacle Financial Partners Inc.今(4日)收盤價為91.83元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌5.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNFP市場預估目標價

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Pinnacle Financial Partners Inc.91.83-14.07%

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