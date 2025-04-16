〈港股盤後〉科技股領跌 恒指結束連六漲 失守21000點大關 

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-16 16:50

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香港股市周三 (16 日) 大幅收低，恒生指數(HSI) 結束連 6 日漲勢，一度跌破 21000 點大關，恒生科技指數 (HSTECH) 連兩日收黑，主要因為對中美貿易戰不斷擴大的擔憂再度影響市場情緒。

恒指周三收低 1.91% 至 21056.98 點，科指收黑 3.72% 至 4796.28 點，一度跌逾 4.5%，國企指數亦跌 2.55% 至 7779.01 點，紅籌指數收跌 0.47% 至 3708.09 點。

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大盤方面，科網股全面下跌，醫藥與汽車類股也跌幅居前，美團跌超 8%，京東跌超 5%，小鵬汽車跌超 6%，理想汽車跌約 4%，快手、聯想集團、小米集團、跌超 4%。黃金類股則逆勢上行，赤峰黃金漲超 21%，觀光類股午後拉升，同程旅行漲超 3%，房地產類股尾盤也快速拉升，融創中國漲超 5%。

消息面上，現貨黃金漲勢不止，史上首次站上每盎司 3300 美元，今日暴漲 70 美元，漲幅超 2%。市場預估，美國聯準會 (Fed)6 月降息機率逾七成，實質利率下行預期削弱美元吸引力，黃金作為無息資產的配置價值凸顯。高盛指出，若美國經濟衰退風險兌現，黃金 ETF 資金流入可能加速。

廣州市周一 (14 日) 發佈《廣州市培育建設國際消費中心城市 2025 年工作要點》，從創新城市消費矩陣、提升消費載體能級、強化產業與消費融合、擴大高水平開放、優化提升消費環境等五大方面推出 25 項舉措，持續提升廣州國際知名度、消費繁榮度、商業活躍度、到達便利度、消費舒適度，為深化國際消費中心城市培育建設注入新動能。《要點》中明確指出，廣州今年將加強擴圍消費品以舊換新，進一步明確補貼方向、加大補貼力度，並結合產業和居民消費實際增加補貼品類，促進更多高品質耐用消費品進入居民生活。

另據同程旅行近日發佈《2025 年「五一」旅遊趨勢洞察報告》分析指出，今年五一假期的旅行熱度有望達到 2023 年以來「五一假期」的高點，出遊高點預計出現在假期前兩天。

此外，青島市今日下午召開記者會發佈 12 條房市新政策，其中提到給予二孩家庭 5 萬元、三孩家庭 10 萬元購房補貼，以貨幣形式發放，並推出青年群體「低月供」住房貸款金融產品，最長可前 10 年僅歸還利息，且實施促進高校畢業生就業創業免租金住宿保障、最長可達 12 個月，以及支持居民「賣舊房、買新房」改善居住條件，舊房售房款用於抵扣新房購房款。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 說：「香港股市表現不佳，是因為擔心中美貿易戰會延伸至非關稅措施，例如加大對美國技術乃至金融市場的限制。」

中航證券則認為，在多重外部壓力下，中國今年下半年的經濟政策將聚焦「內需托底以應對外需挑戰」。中央明確通過消費券擴容、文旅下鄉補貼及進口替代產業鏈投資等舉措，預計 2025 年中央及地方財政將強化「消費端刺激 + 供給端升級」的協同政策組合。

華西證券早前的報告也指出，當前旅行消費逐步具有剛需特徵具有韌性。隨著第二季旅遊旺季將至，出遊投資機會值得關注。