關稅談判在即 日相石破茂對美發出「最強硬警告」

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 09:55

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日本經濟再生擔當相赤澤亮正於 16 至 18 日赴美進行關稅談判，可望成為與美國最早協商的國家之一。日本首相石破茂表示，不會做出重大讓步，也不急於達成協議，《路透社》評論，這是石破茂對美發出的「迄今為止最強烈警告」。

美日即將展開談判，市場關注會對其他國家作出什麼樣的「表率」。而在 15 日，日方宣布美國谷歌公司違反日本《反壟斷法》，對美國大型公司發出第一份行政終止令，顯示日本當局正採取更強硬的立場。

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市場分析認為，以往日本在日美關係與談判中多處於從屬和弱勢地位，日本此次強硬回應，預示著日本以及一些盟友與美國在關稅問題上的較量將更加激烈。

石破茂 14 日出席眾議院預算委員會會議時表示，排除對對美國產品加徵關稅進行報復的可能性，因為在食品和能源價格高漲的形勢下，採取報復性關稅不符合日本和國民的利益。

不過他強調，關稅談判中，日本不準備作重大讓步，也不會急於達成協議，「操之過急容易失敗」。

《路透社》報導，石破茂此番言論是在定於 17 日舉行的日美關稅談判開始前發表的，預計談判的主題包括關稅、非關稅壁壘以及匯率等。報道稱，這是石破茂對美政府損害世界經濟的決定發出的「迄今為止最強烈警告」。

《彭博》評論「川普能否與眾多國家達成關稅協議，日本將成為試金石。」日本是首批與美國舉行正式關稅談判的國家之一，這將考驗川普是否真的願意與其他國家達成關稅協議。