川普關稅政策反覆 現貨黃金飆上3,248美元 創歷史新高
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-16 08:43
據《彭博》周三（16 日）報導，現貨黃金飆上每英兩 3,248 美元，創歷史新高，得益於美國關稅政策反覆帶來的避險需求，美元貶值也拉抬金價。
由於貿易戰不斷升級，引發人們對全球經濟衰退前景的擔憂，今年來黃金價格已大漲逾 20%。
隨著投資者增持黃金支持的 ETF，且各國央行繼續囤積黃金，主要銀行對未來幾季的黃金前景仍持樂觀態度。高盛集團預測，到 2026 年中期，金價將上漲至每英兩 4,000 美元。
Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「交易員正在等待下一個驅動黃金市場的重大基本面發展，但技術圖表仍看漲，市場仍有避險需求。」
美國聯邦政府官報顯示，美國政府正在推動對藥物和半導體進口的調查。總統川普周日說，將在未來一周宣布對進口半導體產品的關稅稅率。
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