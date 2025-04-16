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〈貴金屬盤後〉關稅緊張+美元走軟 金價再度上漲

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-16 05:24

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〈貴金屬盤後〉關稅緊張+美元走軟 金價再度上漲 (圖:Shutterstock)

金價周二 (15 日) 上漲，得益於美國關稅政策反覆帶來的避險需求，而美元貶值也拉抬金價。

  • 紐約黃金期貨上漲 0.4% 至每盎司 3240.40 美元。
  • 黃金現貨價上漲 0.6% 至每盎司 3230.18 美元，周一曾漲至 3245.42 美元的紀錄新高。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「交易員正在等待下一個驅動黃金市場的重大基本面發展，但技術圖表仍看漲。市場上仍有避險需求。」

美國聯邦政府官報顯示，美國政府正在推動對藥物和半導體進口的調查。美國總統川普周日說，將在未來一周宣布對進口半導體產品的關稅稅率。

黃金是政治和金融不確定時期的避險資產，今年以來共上漲 23%，多次創下歷史新高。

美元指數周二處於近三年低點，使黃金對持有外幣的海外買家來說變得相對便宜。

投資人正在等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周三發布的演說，以尋找和利率相關的線索。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下滑 0.1%，報每盎司 32.32 美元。
  • 現貨白金上揚 0.9%，報每盎司 959.75 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.7%，報每盎司 972.57 美元。

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黃金金價貴金屬

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