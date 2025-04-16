〈貴金屬盤後〉關稅緊張+美元走軟 金價再度上漲
鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-16 05:24
金價周二 (15 日) 上漲，得益於美國關稅政策反覆帶來的避險需求，而美元貶值也拉抬金價。
Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「交易員正在等待下一個驅動黃金市場的重大基本面發展，但技術圖表仍看漲。市場上仍有避險需求。」
美國聯邦政府官報顯示，美國政府正在推動對藥物和半導體進口的調查。美國總統川普周日說，將在未來一周宣布對進口半導體產品的關稅稅率。
黃金是政治和金融不確定時期的避險資產，今年以來共上漲 23%，多次創下歷史新高。
投資人正在等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周三發布的演說，以尋找和利率相關的線索。
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